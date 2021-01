Kristen Stewart come Lady D, la prima foto dal set di "Spencer"

Stravolse le regole del protocollo reale, per l’ampia scollatura e le braccia generosamente scoperte. Torna ora all’asta, per la terza volta, l’abito in velluto blu drappeggiato indossato da Lady Diana per la cena di gala alla Casa Bianca nel novembre del 1985, rimasto nell’immaginario collettivo per il celeberrimo ballo con John Travolta. Disegnato per lei da Victor Edelstein, già nel giugno 1997 - circa due mesi prima della morte della principessa - venne ceduto per una raccolta fondi a favore della ricerca contro l’Aids (fu valutato 100mila sterline). Se lo aggiudicò una donna d’affari, poi caduta in rovina, tale Maureen Dunkel, che nel 2013 lo cedette alla modica cifra di 240mila sterline (quasi 281mila euro) a un inglese che lo donò alla moglie. Oggi la base di partenza è di 350mila sterline (intorno ai 400mila euro): l’appuntamento è a Londra, il prossimo 9 dicembre. Presentarsi da Kerry Taylor Auctions.