Kristen Stewart sarà Lady Diana in "Spencer" di Pablo Larrain

Dopo la rilettura cinematografica della figura di Jacqueline Kennedy interpretata da Natalie Portman in "Jackie" , il regista cileno Pablo Larraín si concentrerà su un'altra icona femminile, Lady Diana . Kristen Stewart vestirà i panni dell'amatissima principessa nel film "Spencer" , scritto da Steven Knight ("Peaky Blinders"), che sarà girato nel 2021. Racconterà un fine settimana critico nei primi anni 90, quando Diana decise che il suo matrimonio con il principe Carlo non funzionava più.

Il regista cileno autore di "Tony Manero" e "No - I giorni dell'arcobaleno" ha tratteggiato il nuovo film come una fiaba sottosopra: "Siamo cresciuti tutti, almeno nella mia generazione, leggendo e capendo cos’è una fiaba. Di solito, il principe viene e trova la principessa, la invita a diventare sua moglie e alla fine diventa regina. Questa è la fiaba. Quando qualcuno decide di non essere la regina e dice: 'Preferirei andare ed essere me stesso', è una grande decisione, una fiaba sottosopra. Sono sempre stato molto sorpreso da ciò".

Il film seguirà la principessa Diana nel corso di tre giorni durante una delle sue ultime vacanze natalizie nella tenuta di Sandringham a Norfolk, in Inghilterra. "I tre giorni comprendono la vigilia di Natale, il Natale e Santo Stefano. Solo tre giorni in cui comprendiamo cosa farà della sua vita", ha spiegato Larrain a Deadline, aggiungendo: "Il film si concentrerà infatti sulla voglia di ritrovare se stessa, di capire che forse la cosa più importante per lei era stare bene e stare con se stessa e da sola. Ecco perché il film si intitola Spencer, che è il cognome che aveva prima di incontrare Carlo".

Il regista ha elogiato le qualità artistiche di Kristen Stewart, che dopo il successo mondiale raccolto con la saga di "Twilight" è molto amata anche dal cinema d'autore: "Kristen è una delle grandi attrici in circolazione oggi. Lei può essere molte cose, e può essere molto misteriosa e molto fragile e in definitiva anche molto forte, che è ciò di cui abbiamo bisogno. La combinazione di quegli elementi mi ha fatto pensare a lei".

