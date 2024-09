Addio a Kris Kristofferson, re del country | Con Barbra Streisand recitò in "È nata una stella"

A partire dalla fine degli anni 60, l'artista di Brownsville, Texas, scrisse standard country e rock'n'roll come "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night" (premiata con un Grammy), "For the Good Times" e "Me and Bobby McGee". Kristofferson era lui stesso un cantante, ma molte delle sue canzoni erano più note perché eseguite da altri, che si trattasse di Ray Price che cantava "For the Good Times" o di Janis Joplin (sua ex fidanzata) che cantava a squarciagola "Me and Bobby McGee".