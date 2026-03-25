Kid Yugi annuncia il tour estivo "Anche Gli Eroi Muoiono Summer Tour"
Il rapper farà tappa nei principali festival italiani, con una data anche in Svizzera
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Kid Yugi annuncia le date di "Anche Gli Eroi Muoiono Summer Tour", la tournée estiva nei principali festival italiani e con tappa anche in Svizzera. L'annuncio arriva dopo il grande successo riscontrato di "Anche Gli Eroi Muoiono Tour", il suo primo tour nei palasport con date già sold out a Roma, Milano, Bari e Napoli. Con 22 dischi di platino, 16 dischi d'oro, più di 2,5 miliardi di stream complessivi e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Kid Yugi si conferma una delle figure di spicco del rap italiano contemporaneo. I biglietti saranno disponibili online a partire dalle 14:00 di mercoledì 25 marzo.
Le date della tournée
Il tour partirà venerdì 5 giugno 2026 da Bellinzona (Svizzera) al Nevermind Music Fest, per poi proseguire giovedì 18 giugno a Bologna al Sequoie Music Park, venerdì 26 giugno a San Benedetto del Tronto al San. B Sound Festival, martedì 30 giugno a Collegno (Torino) al Flowers Festival, venerdì 3 luglio a Catania al Sotto il Vulcano Fest. E poi ancora, domenica 5 luglio alla Reggia di Caserta, venerdì 10 luglio a Villorba (Treviso) all'Arena della Marca, lunedì 13 luglio a Genova all'Altraonda Festival, lunedì 20 luglio a Gallipoli al Sottosopra Fest, sabato 26 luglio ad Azzano Decimo (Pordenone) alla Fiera della Musica, giovedì 31 luglio al Campobasso Summer Festival, sabato 1 agosto a Paestum (Salerno) al Coolness Fest.
La tranches finale del tour vede appuntamenti per giovedì 6 agosto a Cinquale (Massa Carrara) al Vibes Summer Festival, venerdì 7 agosto a Follonica (Grosseto) al Summer Nights e venerdì 14 agosto a Olbia al Red Valley Festival.
Il repertorio che porterà in tour
Kid Yugi continuerà a portare sul palco tutte le sue più grandi hit e i brani contenuti nel nuovo album "Anche gli eroi muoiono", certificato disco di platino nella settimana di debutto e ora doppio disco di platino. Con il nuovo progetto l'artista ha già conquistato il record di album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell'epoca dello streaming, posizionandosi al primo posto della classifica FIMI per gli album, CD, vinili e musicassette più venduti, con tutte le tracce in Top20 della classifica dei singoli.
I temi dell'album
"Anche gli eroi muoiono" approfondisce i temi centrali della scrittura di Kid Yugi: il confine sottile tra bene e male, l'analisi della società contemporanea, la perdita dei valori assoluti e il concetto di eroe nell'epoca moderna. Il progetto nasce da una riflessione approfondita sulla figura dell'idolo e sul valore attribuito alle persone oggi, spesso misurato in termini di successo e denaro. L'artista, attualmente tra i più ascoltati in assoluto in Italia, apre in modo strabiliante il 2026, reduce dal successo straordinario di "I nomi del Diavolo", album certificato cinque volte disco di platino e tra i più venduti da oltre 98 settimane.