Kid Yugi annuncia il tour estivo "Anche Gli Eroi Muoiono Summer Tour"

"Anche gli eroi muoiono" approfondisce i temi centrali della scrittura di Kid Yugi: il confine sottile tra bene e male, l'analisi della società contemporanea, la perdita dei valori assoluti e il concetto di eroe nell'epoca moderna. Il progetto nasce da una riflessione approfondita sulla figura dell'idolo e sul valore attribuito alle persone oggi, spesso misurato in termini di successo e denaro. L'artista, attualmente tra i più ascoltati in assoluto in Italia, apre in modo strabiliante il 2026, reduce dal successo straordinario di "I nomi del Diavolo", album certificato cinque volte disco di platino e tra i più venduti da oltre 98 settimane.