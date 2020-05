Kevin Spacey: "Vicino a quelli colpiti dal Covid, nel 2017 la mia vita è stata stravolta allo stesso modo"

Perdere il lavoro da un giorno all'altro e precipitare in una situazione a cui non si era preparati. Lo sa bene Kevin Spacey che paragona quanto gli è successo nel 2017 dopo lo scandalo sessuale alle vite stravolte dal Covid 19. L'attore lo ha confessato durante un podcast tedesco: "So cosa si prova a precipitare. Nessuno si stupirà se dico che il mio mondo è cambiato completamente nell'autunno del 2017. Il mio lavoro e le relazioni sono sparite in poche ore."