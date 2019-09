Kevin Spacey dimentica lo scandalo molestie e suona e canta "La Bamba" in strada a Siviglia

Il suo principale accusatore ha recentemente ritirato la denuncia, ma su di lui pesano ancora sei accuse di violenza sessuale a Londra e una a Los Angeles. Eppure Kevin Spacey non sembra per nulla preoccupato. Tutt'altro. Eccolo per le strade di Siviglia mentre suona il mandolino e canta “La Bamba” , insieme al gruppo musicale universitario Tuna Derecho Sevilla...

In un locale della città andalusa Spacey è stato riconosciuto da un membro del gruppo che si stava esibendo e invitato ad unirsi al gruppo per una esibizione. Da divo di Hollywood insomma ad artista di strada.

A Siviglia l'attore, 60 anni, è stato anche fotografato da un parrucchiere, che su Instagram ha postato lo scatto dicendosi "onorato" di aver avuto Kevin Spacey tra i suoi clienti.

La vacanza a Siviglia non è però la prima uscita pubblica dopo lo scandalo molestie di Spacey. Il mese scorso infatti l'attore americano è andato in vacanza in Italia e a Roma è stato protagonista a sorpresa di una performance al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, dove ha letto i versi di una poesia di Gabriele Tinti "Pugile a riposo". Il divo hollywoodiano sta insomma cercando di tornare ad una vita normale... ci riuscirà?