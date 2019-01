Kevin Spacey incriminato per molestie: attore in libertà su cauzione

L'attore statunitense Kevin Spacey è stato formalmente incriminato per violenza sessuale e si trova in condizione di libertà su cauzione dopo una breve udienza a Nantucket, nel Massachusetts, durante il processo per abusi sessuali nei confronti di un 18enne. Nell'udienza Spacey non ha preso la parola ma, secondo alcuni media locali, si sarebbe dichiarato non colpevole. Il divo di Hollywood rischia 5 anni di carcere.