Kevin Spacey sarà formalmente accusato di aggressione sessuale | L'attore sui social: "Non è finita, tornerò"

I pubblici ministeri non hanno rivelato il nome della presunta vittima del luglio 2016, ma l'ex conduttrice televisiva Heather Unruh ha detto in una conferenza stampa, lo scorso anno, che la polizia stava indagando su una denuncia di suo figlio contro la star di House of Cards e American Beauty. Unruh ha rivelato ai giornalisti che il 59enne ha aggredito sessualmente suo figlio sull'isola di Nantucket a notte fonda in un bar a luglio 2016. "Kevin Spacey gli ha pagato da bere un drink dopo l'altro, e quando mio figlio era ubriaco, ha fatto la sua mossa e lo ha aggredito sessualmente", ha raccontato. "Spacey ha infilato la mano nei pantaloni di mio figlio e ha afferrato i suoi genitali", ha aggiunto Unruh. Il ragazzo, ubriaco, si sarebbe fatto prendere dal panico, rimanendo pietrificato. Il giovane sarebbe quindi fuggito a casa di sua nonna, dove ha raccontato a sua sorella cosa era successo. Spacey era considerato uno dei migliori attori della sua generazione. La sua carriera e' crollata per le accuse di cattiva condotta sessuale da parte di più di una dozzina di uomini negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.

Spacey torna sui social: "Non pagherò colpe non mie" - Kevin Spacey è in queste ore tornato sui social e ha pubblicato un video in cui interpreta il suo personaggio di "House of Cards" e dice: "Non ho intenzione di pagare il prezzo per cose che non ho fatto". L'attore ha pubblicato il bizzarro post poco dopo l'annuncio del procuratore del Massachusetts. Non è chiaro se Spacey si riferisca alla possibile causa giudiziaria, nel monologo di tre minuti Spacey si affida a "Frank Underwood", il popolare personaggio della serie che Netflix ha deciso di uccidere dopo lo scandalo sessuale che ha coinvolto l'attore. "Non è finita, tornerò", aggiunge Spacey-Underwood.