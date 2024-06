Dopo le accuse Kevin Spacey è tornato sul set nel 2021 nel cast di 'L'uomo che disegno' Dio' diretto da Franco Nero.

"Sarò grato per tutta la vita a Franco Nero per avermi fatto tornare sul set, per avermi offerto un film quando tutti gli altri avevano paura", ha dichiarato l'attore: "Il ruolo non ha importanza, importante è il suo gesto, quello che ha fatto in un momento particolare per la mia vita. Mi ha chiamato e mi ha detto 'indipendentemente da tutto' voglio che tu sia nel film e questo non solo come persona ma come attore ha significato moltissimo".

Poche settimane dopo essere stato assolto da una giuria di New York, nel 2022, che si è espressa a suo favore nel processo civile innescato dalle accuse lanciate nel 2017 da Anthony Rapp, l'attore ha poi firmato un contratto per un ruolo "vocale", come killer in un thriller dal titolo "Control", scritto e diretto dal regista di "Cain Hill" Gene Fallaize.

A gennaio 2023 Spacey è stato ospite al Museo Nazionale del Cinema di Torino, dove gli è stato conferito un premio alla carriera e dove ha tenuto una masterclass nella Mole Antonelliana.