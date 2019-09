Kevin Hart si schianta con la sua auto contro un guard rail: ferite gravi alla schiena

Grave incidente per Kevin Hart, noto attore e comico di "Scary Movie (3 e 4)" e di "... alla fine arriva Polly". La sua Plymouth Barracuda, regalo che si era fatto a luglio per i suoi 40 anni, si è schiantata contro un guard rail sulla Mulholland Drive, strada ripida e piena di curve che attraversa sulle colline di Hollywood. Al volante non c'era però la star bensì un'altra persona, che non è risultata tuttavia positiva all'alcol, e con loro era presente anche una donna.