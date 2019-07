Incidente in moto per Malika Ayane: "Una rotonda presa male"

Malika Ayane è rimasta vittima di un incidente con la sua moto, durante le vacanze in Corsica. E' stata la stessa cantante a raccontare ai follower della caduta ("Una rotonda presa male!"), che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. Sui social, infatti, ha condiviso uno scatto di lei a un festival musicale con il ginocchio fasciato, accompagnato dall'hashtag #mammanonmisonofattaniente.

Sempre via social è arrivata anche la "ramanzina" dell'amico Marco Maccarini: "Che t’ho detto: 'stai attenta alla marmitta!' Niente. Non ascolti. Ti si lovva così". E a un follower che chiedeva se fosse caduta ha risposto: "Pare che si impari anche così...". L'incidente non ha quindi fermato la combattiva Malika, che dopo il relax in Corsica è pronta a tornare in pista per affrontare nuove avventure lavorative