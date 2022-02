Kevin Costner e l'amore per il western: ritorno alla regia dopo quasi 20 anni

Instagram

Kevin Costner è sempre stato molto legato al western. Una passione che ha fatto rima con successo. La sua prima regia è stata quel "Balla coi lupi" (1990) che gli fece vincere l'Oscar (7 statuette in totale) e nel 2003 ha diretto poi il notevole "Open Range - Terra di confine". Non da ultimo la star hollywoodiana è interprete e produttore della serie "Yellowstone", che ha concluso la sua quarta stagione con ascolti da record riportando di nuovo in auge il genere. Ora Costner è pronto a tornare dietro la cinepresa grazie a "Horizon", storia della conquista del West che coprirà una quindicina d'anni a cavallo della guerra civile americana.