Keith Flint, il suicidio dopo la rottura con la moglie e la vendita della casa

Il giornalista e runner Rob Hadgraft, amico di Flint, ha condiviso uno degli scatti sul proprio profilo Twitter scrivendo: "Una triste notizia su Keith Flint, solo due giorni dopo che pareva essere in grande forma e spirito alla Chelmsford Parkrun stabilendo il suo record personale di circa 21 minuti..."



Flint amava correre, andare a cavallo e in bicicletta, ma nelle ultime settimane era caduto in una sorta di depressione dopo la fine della sua relazione con la moglie, che pare gli avesse chiesto di mettere in vendita la casa di campagna, nell'Essex, dove si era rifugiato negli ultimi anni per condurre una vita "rurale", quella casa in cui è stato trovato morto.



La separazione da Mayumi, che dall'inizio dell'anno si trovava in Giappone, e che lo aveva aiutato ad uscire dal tunnel della droga, così riferisce il tabloid inglese “The Sun”, potrebbe anche averlo spinto a ricominciare con stupefacenti, alcol e antidepressivi. "Quando avrò finito, mi ucciderò", aveva detto in un'intervista del 2015... Per lui forse la fine adesso era davvero arrivata.



Nelle ultime ore Mayumi ha condiviso su Twitter il suo tributo a Flint, pubblicando la pagina di un giornale che riporta la notizia della sua morte.