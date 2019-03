Keith Flint: "Quando avrò finito, mi ucciderò"

"Quando avrò finito, mi ucciderò". Una frase inquietante e profetica che Keith Flint, il cantante dei Prodigy, trovato morto questa mattina, per un presunto suicidio, nella sua casa nel Sussex, in Inghilterra, aveva pronunciato in una intervista rilasciata nel 2015 a FHM . "Giuro su Dio che non è un suicidio, è sicuramente una cosa positiva....", aveva aggiunto il cantante.

"Ho sempre avuto questa cosa dentro di me", aveva raccontato Flint e ancora: "Non sto risparmiandomi nulla, sto incassando tutto quello che posso...". Voce e immagine della band britannica, performer stravagante e provocatorio Flint disse anche: "Non ho paura di chi sono. Voglio solo guardare indietro e sapere che ho vissuto quella che considero una vita soddisfacente. È tutto. Giorni felici”.

Quella vita che presumibilmente Flint si è tolto alla fine di un viaggio che lui ha considerato finito.



Nella casa di campagna nell'Essex, dove è stato trovato morto, Flint si era trasferito negli ultimi anni per dedicarsi ad una vita rurale, andava a cavallo o in quad e aveva molti cani.

I vicini raccontano di averlo visto spesso cavalcare, andare in bicicletta per il villaggio, oppure correre e che era un grande amante degli animali: "Aveva anche molti uccelli e canarini in una voliera. Una persona gentile e socievole che salutava sempre".

Da poco tornato nel Regno Unito da un tour in Australia, Flint doveva iniziarne un altro negli Stati Uniti a maggio. Nulla insomma che facesse pensare ad un epilogo come questo.