Keanu Reeves a tutta velocità: debutta da pilota a Indianapolis ma finisce fuori pista

A bordo dell'auto rossa numero 92, personalizzata con il logo BRZRKR, con riferimento alla sua graphic novel The Book of Elsewhere, scritta con China Miéville e parte della serie di fumetti della star BRZRKR, l'attore ha quindi dato spettacolo e creato non poca preoccupazione tra i fan accorsi ad applaudirlo in questa sua nuova avventura. Che si è conclusa per fortuna senza feriti.



L'attore ha precedenti esperienze di corsa come ex partecipante al Gran Premio Toyota di Long Beach nella corsa delle celebrità. Reeves ha vinto l'evento nel 2009.