Compie 60 anni Keanu Reeves, l'antidivo sexy alla ricerca del senso della vita

Canadese nato a Beirut, in Libano, da un geologo statunitense di origini hawaiiane, cinesi e portoghesi e una ballerina e costumista inglese originaria dell'Essex, Reeves ha debuttato sul grande schermo a metà anni 80, con "Spalle larghe". Dopo alcuni ruoli come "I ragazzi del fiume" (1987) e "Le relazioni pericolose" (1988) la grande popolarità è arrivati nel 1991 con "Belli e dannati" (per la cui interpretazione vinse la Coppa Volpi come miglior attore a Venezia). Da quel momento la sua stella ha iniziato a brillare in maniera sempre luminosa, illuminando soprattutto gli anni 90 e la prima parte del nuovo millennio. Nel 1992 è nel "Dracula di Bram Stoker" di Francis Ford Coppola, mentre nel "Piccolo Buddha" veste i panni di Siddharta (è il film che chiude la trilogia dedicata all'Oriente di Bertolucci, iniziata con 'L'ultimo imperatore' e proseguita con 'Il te' nel deserto').