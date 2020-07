Keanu Reeves diventa un... fumetto: l'attore sceneggiatore della serie "iperviolenta" dal titolo "Brzrkrs" 

Keanu Reeves approda nel mondo dei fumetti e diventa sceneggiatore di una serie in 12 numeri dall'impronunciabile titolo "Brzrkrs". "Storia ricca di azione e suspence. È spaventosa", scrive Alessandro Vitti a cui è stato affidato il compito di disegnare le illustrazioni di questa maxi serie che uscirà ad ottobre e ha come protagonista un semidio o berserker (da cui la sigla del titolo), violento e determinato e con le fattezze, guardacaso, proprio della star di "Matrix" e "John Wick".

"Storia piena di azione e iperviolenta", come si legge su "Usa Today", che ha rivelato in esclusiva la notizia, "Brzrkrs" ha al suo centro un guerriero, che assomiglia molto a Reeves e ha un passato intriso di sangue e ora lavora per il governo degli Stati Uniti in cambio della verità sulla propria esistenza.

Nato 80.000 anni fa, metà uomo e metà dio", come racconta lo stesso Keanu Reeves a "Usa Today": "Questo è un personaggio che avevo in mente da tempo, un uomo che combatte attraverso le ere a causa dell’ossessione paterna per la violenza, ma anche un uomo intrappolato che cerca di capire chi è davvero" e aggiunge: "Ma questo Berzerker sfoggia anche un buon senso dell'umorismo, è un "ragazzo caldo" ma "stanco del mondo" a causa del suo passato..." e poi conclude: "Ha visto molto", affermando che il fumetto esplora temi tra cui "la natura della violenza, della morale, dell'etica (e) delle scelte che ognuno fa nella vita".

Il progetto è partito molti mesi fa ed è stato tenuto segreto dino ad ora. A scrivere il soggetto con Reeves una leggende dei fumetti come lo scrittore Mark Kindt ("Suicide Squad", "Justice League of America", "Spider-Man"), che dell'attore in veste di sceneggiatore di fumetti ha detto: "Reeves porta creatività all'azione e al retroscena dei personaggi...".

La collana prevede al momento 12 albi e la prima uscita negli Stati Uniti è prevista per ottobre 2020 edita da Boom! Studios.

"Ho amato i fumetti fin da quando ero un ragazzino e per me hanno avuto una significativa influenza artistica" ha dichiarato Keanu Reeves, che ha voluto sottolineare come, in una eventuale traspisizione cinematografica del fumetto vorrebbe un altro attore a recitare il suo personaggio.