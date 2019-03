Katy Perry-Orlando Bloom, fonte rivela: "Sognano una luna di miele nudista"

La più preoccupata per la privacy è Katy perché, continua l'insider, "teme occhi indiscreti. Vuole assicurarsi che la location sia davvero isolata. Però è d'accordo nel farlo. Orlando vuole che siano un tutt'uno con la natura, per poter abbracciare il loro lato più selvaggio".



Anche per quanto riguarda il matrimonio i futuri sposini sono determinati a fare in grande stile. Dopo la proposta in elicottero, arrivata la sera di San Valentino, e un anello di fidanzamento da cinque milioni di dollari, ora la coppia sta vagliando location da sogno per la cerimonia. Tra queste ci sarebbero anche il Magic Castle di Hollywood, un club privato per prestigiatori, la Getty Villa di Los Angeles (un edificio strutturato come un'antica villa romana che ospita il Getty Museum) e perfino il castello di Cenerentola a Disneyland. Quale tema sceglieranno per le loro nozze da favola?