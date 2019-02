Katy Perry e Orlando Bloom si sposano, ecco l'anello di fidanzamento

Il momento è stato dei più romantici: Orlando ha chiesto a Katy di sposarlo sotto un arco a forma di cuore di rose rosse, davanti a un gruppo di amici e parenti. La prima a dare la notizia è stata la futura suocera di Bloom che, entusiasta, ha documentato il momento su Facebook scrivendo: "Guarda chi si è fidanzato ieri sera". Subito dopo è arrivata anche la conferma social dei diretti interessati, con una foto in cui risaltano i loro occhi lucidi e il gioiello bene in vista.



La loro relazione va avanti tra alti e bassi dal 2016, quando si sono conosciuti a un party in occasione dei Golden Globe. Per entrambi sarà il secondo matrimonio: lui è stato sposato con Miranda Kerr, lei con Russell Brand.