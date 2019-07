Katy Perry e la pace con Taylor Swift: "Le ho mandato un ramo di ulivo"

Con "You Need To Calm Down" Taylor Swift ha dichiarato pubblicamente di aver finalmente fatto pace con Katy Perry , dopo anni di rivalità. Nel videoclip si vedono infatti le due popstar, una vestita da pacchetto di patatine fritte e l'altra da hamburger, sciogliersi in un tenero abbraccio. Il riavvicinamento, però, risale a qualche mese fa e fu Katy a fare il primo passo, mandando un rametto di ulivo come segno di pace.

La Perry è stata ospite del programma radiofonico "The Kyle & Jackie O Show" per promuovere il suo nuovo singolo "Never Really Over" e con l'occasione ha parlato anche della sua ritrovata amicizia con Taylor Swift. "Le ho letteralmente mandato ramo d'ulivo e una nota per scusarmi, quando ha iniziato il suo Reputation Tour. Ho pensato che stava per imbarcarsi in qualcosa di nuovo e grande, quindi aveva bisogno di tutto il supporto possibile. Mentre stavo finendo il mio tour, mi sono resa conto di quanto abbiamo in comune. Forse ci sono solo altre cinque persone al mondo che possono avere lo stesso tipo di conversazioni", ha spiegato