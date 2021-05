Katie Holmes di nuovo single: è finita con il fidanzato chef italiano 

A dicembre avevano ufficializzato la storia d'amore con una foto sui social, ma la relazione tra Katie Holmes e Emilio Vitolo , chef di origini italiane, è finita dopo meno di un anno. Anche se secondo i siti di gossip di tutto il mondo si è chiusa "in amicizia". L'attrice torna dunque single, in passato è stata sposata con Tom Cruise (hanno una figlia, Suri) e ha avuto un flirt con Jamie Foxx.

Una fonte vicina alla coppia ha raccontato a "Us Weekly": "Hanno capito di stare meglio come amici. Non c'è stato nessun dramma e in effetti, sono tuttora amici. Katie ed Emilio si sono davvero divertiti insieme, ma semplicemente non ha funzionato. Lei si sta concentrando sul lavoro di mamma e sui suoi prossimi progetti".

