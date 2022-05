Katie Holmes debutta sul red carpet con il fidanzato Bobby Wooten

Prima uscita pubblica della coppia, ad un mese circa dalla conferma della loro storia d'amore, quando i due sono stati fotografati in un parco mentre si baciavano. L'attrice, 43 anni e il musicista, 33, hanno partecipato al Gala del 25mo anniversario di Moth Ball giovedì sera agli Spring Studios di New York City.

Per la Holmes si tratta della prima relazione pubblica dopo la fine della sua

love story con lo chef Emilio Vitolo Jr. nel maggio 2021

Jamie Foxx

Tom Cruise

. Prima di lui l'attrice Holmes aveva frequentatoper sei anni ed era stata sposata condal 2006 al 2012, con i quale condivide la figlia Suri di 16 anni.

Wooten avrebbe già conosciuto la madre di Katie, che si è unita a loro nel parco, quando l'attrice e il compositore nominato ai Grammy sono stati avvistati per la prima volta, un mese fa.

Alcune fonti vicine alla Holmes hanno rivelato al magazine "Hollywoodlife" che l'attrice non era intenzionata a mettersi con nessun altro uomo dopo Vitolo: "Katie era contenta di potersi concentrare sulla sua vita e sulla crescita della figlia Suri, ma è stata letteralmente colpita da Bobby: "All'inizio non voleva uscire con lui, ma poi c'era una tale attrazione reciproca che un appuntamento si è trasformato in due, che si sono trasformati in tre. E ora eccoli qui".

E pare che lei sia "assolutamente innamorata di Bobby", come ha spiegato l'insider. “È romantico e affascinante.... e le dà le farfalle nella pancia...".