Un viaggio che l'ha portata a confrontarsi con se stessa: "Da più di 20 anni racconto storie. E ho creduto davvero, ogni volta, che valesse la pena raccontarle. Tutte. A un certo punto la realtà che mi circondava, le persone che incontravo, le loro vicende, mi sembravano più interessanti di quelle che mi capitava di interpretare. Mi sono chiesta, ma cosa sto raccontando? Come se la realtà avesse superato ogni fantasia, mentre la mia curiosità e la mia passione erano sempre più rivolte verso quello che mi circondava e diventava parte della mia vita. Ho deciso di fermarmi per seguire un puro istinto", ha raccontato a La Stampa aggiungendo come mentre recitava nella seconda serie di "Domina" nei panni di Livia Drusilla, a Cinecittà, ricevesse i messaggi dal bosco di Mur, "le foto, i video, le coordinate Gps di persone in fin di vita, con i figli accanto, in mezzo ad atrocità indescrivibili. Quel periodo ha provocato in me uno sdoppiamento che non scorderò mai. Sono esperienze che ti cambiano. Me le tengo per me. Il mondo intorno non è cambiato. Sono cambiata io".

Una decisione a cui inizialmente quasi nessuno ha creduto, come ha spiegato la stessa attrice: "Dopo l'ho detto alla mia agente, all'ufficio stampa, a chi lavora con me. Non credo che l'abbiano capito tutti. Probabilmente pensano sia una cosa passeggera".