Justin Timberlake e Jessica Biel confermano di essere diventati genitori bis: svelato il nome del bimbo

La seconda gravidanza di Jessica Biel è rimasta sempre avvolta nel mistero. Dopo indiscrezioni e voci sull'allargamento della famiglia è arrivato l'annuncio ufficiale: l'attrice e Justin Timberlake hanno avuto un altro bambino. Il lieto evento sarebbe avvenuto la scorsa estate e il cantante ha sciolto il riserbo in un'intervista al The "Ellen DeGeneres Show": "Il suo nome è Phineas, è fantastico e così carino, e nessuno dorme più. Ma siamo entusiasti. Siamo entusiasti e non potremmo essere più felici. Siamo molto grati".

Timberlake ha scherzato: "Non ci vediamo più. C'è molto divertimento. Si passa da una difesa a zona a una difesa a uomo. Ci diciamo: 'Tu prendi lui, io prendo l'altro'". Complice la quarantena, la coppia era riuscita mantenere la gravidanza completamente segreta anche se era stato l'ex collega degli *NSYNC Lance Bass a confermare a settembre che il cantante era diventato papà per la seconda volta, senza aggiungere però molti altri dettagli..

La star della musica, 39 anni, e la moglie, 38 anni, sono sposati dal 2012, hanno anche un altro figlio, Silas Randall, di 5 anni. Durante la trasmissione il divo ha anche raccontato che lo stesso Silas è "super entusiasta" di essere un fratello maggiore: "Per ora gli piace molto. Phin non può ancora camminare o rincorrerlo, quindi non so, vediamo cosa succede".

