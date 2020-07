Justin Timberlake e Jessica Biel, gravidanza a sorpresa: è nato il loro secondo figlio

Una gravidanza passata del tutto inosservata (a causa forse anche del lungo periodo di lockdown) e tenuta bene nascosta per mesi, ma adesso, secondo quanto rivelato in esclusiva dal Daily Mail la notizia sarebbe ufficiale: Justin Timberlake e Jessica Biel sono diventati genitori per la seconda volta. L'attrice, 38 anni, avrebbe dato alla luce questa settimana un maschietto.

Si tratta del secondo figlio della coppia, che ha già un bimbo di 5 anni Silas e che è salita all'altare nel 2012.

Jessica Biel avrebbe partorito a inizio settimana e sarebbe attualmente tornata a casa con il neonato, a Big Sky, nel Montana, dove ci sarebbe anche la madre di lei, Kimberly Conroe Biel, 65 anni.

Timberlake e la Biel non condividono scatti insieme da settimane e sembrerebbe che nessuna foto mostri l'attrice dalla vita in giù almeno dal suo compleanno del 3 marzo.

Un altro fiocco azzurro in casa in casa Timberlake quindi e la notizia della nascita del secondogenito della coppia arriva come una totale sorpresa per tutti.