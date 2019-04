Prima lo scatto di un'ecografia da cui si intravede la sagoma di un bebè, poi una sequenza di foto di Hailey Baldwin con il pancino mentre viene visitata da un dottore su un lettino, infine un ultimo post con un'altra ecografia che mostra stavolta un cucciolo di cane e la didascalia: "April Fools!": il pesce d'aprile firmato Justin Bieber è servito. E i fan, rimasti in trepidazione per quasi tutto il giorno, hanno finalmente la loro risposta: nessun primo figlio in arrivo per la popstar burlona,

Stressato, depresso e seriamente intenzionato a prendersi una pausa dalla musica per dedicarsi alla sua salute e alla famiglia: questo il Justin Bieber delle ultime settimane.



Ma la popstar non ha perso la voglia di scherzare e il senso dell'humor e così il primo aprile ha messo in scena, in maniera impeccabile, il suo pesce d'aprile. A cui in tantissimi hanno abboccato!