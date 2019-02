Justin Bieber e Hailey Baldwin: "Non abbiamo fatto sesso fino alle nozze..."

Casti e puri fino alle nozze. Justin Bieber, 24 anni e Hailey Baldwin, 22 , marito e moglie dal settembre 2018, si sono astenuti dall'avere rapporti sessuali fino al giorno in cui sono detti "sì". La coppia lo ha rivelato in un'intervista rilasciata al settimanale "Vogue": "La castità è stata una delle migliori decisioni che abbiamo mai preso".

Niente rapporti pre nozze quindi e voto di castità per i due giovani, che si sono sposati dopo solo 12 settimane di "fidanzamento" e ammettono di aver voluto accelerare il matrimonio anche per poter finalmente avere un rapporto sessuale. Ma non solo per questo. Justin ha anche detto: “Quando l’ho vista lo scorso giugno, ho capito quanto l’amassi e quanto mi mancasse e quale impatto positivo avrebbe avuto sulla mia vita”.



Bieber ha confessato che a portarlo alla decisione di astenersi dal sesso con la Baldwin sarebbero state le sue convinzioni religiose e ha anche ammesso di avere “un problema legittimo con il sesso“, rivelando che nel giugno del 2018 era casto già da più di un anno. Nessun rapporto fisico quindi tra lui e Selena Gomez con cui la popstar era fidanzato fino a quel momento.



Justin e Hailey si sono conosciuti nel 2009 ma hanno riacceso la loro relazione solo l'anno scorso dopo l'incontro nella chiesa di Hillsong, di cui sono entrambi seguaci. Si dice che la coppia stia pianificando una cerimonia formale, ma sarà semplicemente simbolica, ora sono già ufficialmente marito e moglie.