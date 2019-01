Justin Bieber, a febbraio il secondo matrimonio con Hailey Baldwin

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati con un rito civile a New York a settembre, davanti un paio di testimoni. Da allora avrebbero iniziato a progettare un altro matrimonio, più in grande. Adesso il cantante e la modella avrebbero scelto il giorno per la cerimonia religiosa e secondo il magazine Page Six, la data è il 28 febbraio: avrebbero mandato ad amici e parenti un invito senza la location ma indicando solo il giorno in cui tenersi liberi.