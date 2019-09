Justin Bieber, droghe, sesso e pensieri suicidi... poi la fede e il matrimonio: "Ora sono felice"

Lo stop agli eccessi e ad una vita "dissoluta" per Justin Bieber è arrivato qualche anno fa, come una sorta di illuminazione. L'ultimo album, "Purpose" risale al 2015 e da allora la star canadese sembra aver intrapreso un cammino verso la redenzione grazie soprattutto alla fede, di cui parla spesso nelle sue interviste. Tanti gli errori commessi in passato, ammette nel post, dove confessa: "È difficile alzarsi dal letto la mattina con l’atteggiamento giusto quando si è sopraffatti dalla propria vita, dal proprio lavoro, dalle proprie responsabilità, dalle proprie emozioni, dalle proprie finanze, dalle proprie relazioni...", aggiungendo come questo peso lo abbia portato "al punto in cui non vuoi nemmeno più vivere, dove pensi che non cambierà mai nulla...". E invece qualcosa è cambiato per lui e per questo non smette di ringraziare le persone che lo hanno aiutato ad intraprendere il nuovo cammino: “Sono fortunato ad avere persone nella mia vita che continuano a incoraggiarmi ad andare avanti...".



Un'adolescenza bruciata dalla fama arrivata troppo presto: "Il grande successo mi ha travolto nel giro di due anni. Tutto il mio mondo è stato capovolto. Sono passato dall’essere un ragazzo di 13 anni di una piccola città, ad essere elogiato a destra e sinistra dal mondo che non conoscevo, ma l’umiltà arriva con l’età..." e poi trasgressioni ed eccessi: “Ho iniziato a far uso di droghe piuttosto pesanti a 19 anni e ho abusato di tutte le mie relazioni. Ero pieno di collera, irrispettoso verso le donne e arrabbiato. Mi allontanai da tutti coloro che mi amavano, e mi nascondevo dietro un guscio di una persona che era diventato. Mi ci sono voluti anni per riprendermi da tutte queste terribili decisioni, riparare relazioni interrotte e cambiare le abitudini."



Adesso Bieber è un uomo diverso, sposato e in pace con se stesso: "Fortunatamente Dio mi ha benedetto con persone straordinarie che mi amano. Ora sto navigando nella migliore stagione della mia vita, il “MATRIMONIO” !! Che è una nuova incredibile responsabilità. ho imparato la pazienza, la fiducia, l’impegno, la gentilezza, e l’umiltà.”