Junior Cally rompe il silenzio: "Mi dispiace se ho ferito qualcuno, ma sono stato frainteso"

In vista della sua partecipazione al Festival è stato travolto dalle critiche e dalle accuse per i testi di alcune sue canzoni. Dopo giorni di silenzio, alla fine il rapper Junior Cally si è esposto su Instagarm con un lungo post in cui si scusa e spiega di essere stato frainteso, promettendo anche: "E' solo la musica che voglio portare sul palco di Sanremo". Parole che hanno raccolto il sostegno di Amadeus : "Apprezzo le tue parole, non avevo dubbi sul tuo pensiero".

Il suo pezzo "Si chiama Gioia" del 2018 è un brano apertamente sessista, nel quale la violenza sulle donne sembra avere una sua legittimità. La cosa non è piaciuta all'opinione pubblica che ha duramente accusato il rapper, chiedendone anche l'esclusione da Sanremo. Con un lungo messaggio su Instagram, dopo giorni di silenzio, Junior Cally ha voluto dire la sua. "E' da qualche giorno che rifletto su quanto sta accadendo intorno a me. Quello che accade è che moltissime persone si sono sentite offese da alcuni testi da me composti in passato e dalle immagini che li hanno accompagnati. Ho provato a spiegare che era un altro periodo della mia vita e che il rap ha un linguaggio descrittivo nel bene e nel male e rappresenta la cruda realtà come se fosse un film", ha scritto il rapper.

Secondo l'artista, le sue parole sono state mal interpretate. "Purtroppo moltissime persone, forse che si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, ma non era e non sarà mai intenzione ferire qualcuno. La cosa più importante che voglio ribadire è che la musica mi ha dato una speranza e mi ha salvato la vita in un momento in cui avevo una marea di problemi ed è solo la musica che voglio portare sul palco di Sanremo."

In ultimo prende le distanze da ogni pensiero misogino possa essergli stato attribuito: "Per questo ad Amadeus ho proposto un brano che non ha quei testi e quelle immagini, che non avrà accanto la parola "Explicit". Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne, in ogni sua forma. Sono un ragazzo , un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne, ma degli esseri umani, uno dei suoi valori cardine. Mia mamma Flora è la persona più importante della mia vita e da qualche mese c'è Valentina al mio fianco: siamo complici, amici, ci amiamo e rispettiamo. Questa è la mia vita e questo spero sarà il mio Sanremo."

