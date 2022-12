Junior Cally torna con "Deviazioni", un viaggio esistenziale in musica

“Senza deviazione dalla norma il progresso non è possibile" diceva Frank Zappa.

E di deviazioni il percorso artistico e umano di Junior Cally ne ha attraversate diverse, spesso in direzioni opposte alla norma, fino ad arrivare qui. L’artista torna infatti sulle scene con un nuovo album di inediti dal titolo “Deviazioni” (Epic/Sony Music) in cui accompagna l’ascoltatore nelle pieghe più intime della sua vita e della sua psiche, in un viaggio esistenziale, introspettivo e profondamente sincero, toccando tematiche fuori dalle logiche classiche della scena: la famiglia, le origini, la provincia, la salute mentale.