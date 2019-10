Juliette Binoche e le bugie del web ne "Il mio profilo migliore"

Tratto dal romanzo “Quella che vi pare”di Camille Laurens, il film racconta la deriva nella virtualità dei social media di questa affascinante e colta cinquantenne, madre single di due figli, seguendola da diverse prospettive. Anche se tutto si svolge nel mondo della rete, i sentimenti che nascono tra Claire e l’uomo “incontrato” sul web, sono assolutamente veri. Claire soccombe al fascino del suo mondo parallelo, fino a quando la realtà comincia a confondersi.

"Il mio profilo migliore": guarda le foto di scena IWonderPictures 1 di 13 IWonderPictures 2 di 13 IWonderPictures 3 di 13 IWonderPictures 4 di 13 IWonderPictures 5 di 13 IWonderPictures 6 di 13 IWonderPictures 7 di 13 IWonderPictures 8 di 13 IWonderPictures 9 di 13 IWonderPictures 10 di 13 IWonderPictures 11 di 13 IWonderPictures 12 di 13 IWonderPictures 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nebbou spiega di aver pensato immediatamente alla Binoche per il ruolo di Claire. "Ho pensato subito a lei mentre scrivevo la sceneggiatura - spiega -. Quando gliel’ho inviata l’ha letta in tre ore e mi ha risposto subito di sì. Abbiamo lavorato insieme in maniera semplice e costruttiva. Sentivo che c'era qualcosa, oltre la storia e il personaggio, che le parlava come donna. Affronta il set con una rara onestà e coraggio! Non ha perso nulla della bambina che era e si diverte a fare l’attrice. È generosa e non ha mai paura di mettersi in pericolo o di mettersi a nudo. Si rispecchia nella sua età, ed è per questo che brilla ed è anche per questa ragione che ho avuto uno straordinario piacere nel dirigerla".