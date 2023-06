Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Julian Sands.

Secondo quanto riferisce la Cnn, resti umani sono stati trovati in un luogo selvaggio del monte Baldy, nel sud della California, vicino all'area in cui si sono perse le tracce dell'attore britannico. La ricerca di Sands, di cui non si hanno notizie da gennaio, quando è partito per una escursione solitaria nelle montagne di San Gabriel a nord-est di Los Angeles, si è concentrata nell'area del monte Baldy dopo che gli investigatori hanno individuato segnali dal suo cellulare in quell'area.