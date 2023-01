Julian Sands disperso durante un'escursione in montagna: ansia per il volto affascinante dell'horror Anni 90

Non si hanno notizie dell'attore britannico disperso da venerdì scorso dopo che era uscito per un'escursione in una zona montuosa della California. Giallo su notizie della sua morte date da alcuni media

Non si hanno notizie dell'attore 65enne da venerdì scorso. Secondo alcuni media il dipartimento dello sceriffo della Contea di Bernardino avrebbe annunciato mercoledì il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo ma non ci sono conferme ufficiali. Le autorità locali hanno avvertito che le condizioni del terreno sul monte Baldy sono particolarmente rischiose a causa del maltempo che insiste sulla California. Sands era diventato molto popolare negli anni 90 con " Urla del silenzio " e " Camera con vista ", ma aveva legato il suo volto anche al cinema horror come " Il fantasma dell'opera " di Dario Argento, " Warlock " e " Aracnofobia ".

Julian Sands ha 65 anni. Nato il 4 gennaio 1958 a Otley, una cittadina della Yorkshire, in Gran Bretagna, da tempo si era trasferito a vivere a Los Angeles. E proprio nei dintorni della metropoli californiana è al momento disperso. Era uscito per un'escursione venerdì scorso nella zona del monte Baldy, un'area montuosa della California meridoniale. Le ricerche erano scattate poco dopo l'allarme dato dai familiari una volta persi i contatti con l'attore, ma sin da subito si sono rivelate difficili per le proibitive condizioni meteo della zona.

IPA

Sands aveva iniziato la carriera di attore a metà Anni 80 trovando la grande popolarità come protagonista di "Camera con vista", film diretto da James Ivory. Dopo "Gothic" (1985) la sua carriera era proseguita a Hollywood dove era diventato il volto affascinante del cinema horror. Con il capello lungo biondo, il portamento aristocratico e il fisico imponente Sands era stato protagonista di film come "Warlock" e "Warlock - L'angelo dell'apocalisse", "Aracnofobia", "Il segreto della piramide d'oro" e di "Boxing Helena", film molto controverso diretto dalla figlia di David Lynch, Jennifer, in cui l'attore interpreta un chirurgo che rapisce una donna da cui è ossessionato e per farla sua la priva degli arti inferiori e superiori tenendola in una scatola. La celebrità dell'attore arrivò anche in Italia e Dario Argento lo volle accanto ad Asia come protagonista della sua versione de "Il fantasma dell'opera".

La sua carriera è poi proseguita tra ruoli minori in film di grande popolarità, come "Ocean's Thirteen" e "Millennium - Uomini che odiano le donne", e altri da protagonista ma in pellicole dalla minore circolazione. Ma Sands si è fatto notare anche a teatro e in televisione, dove negli ultimi anni ha preso parte a diverse serie come "Law & Order", "Dexter", "Smallville" e "The Blacklist".