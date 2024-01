Tgcom24

La trama Melanie (interpretata da Charlotte Hope, protagonista della serie tv "The spanish princess" e nel cast di "Game of thrones") è una giovane flautista e madre single che aspira a diventare compositrice. L’occasione si presenta quando ottiene il compito di completare il concerto al quale stava lavorando la sua vecchia mentore, misteriosamente deceduta. Ben presto si renderà conto che la melodia incompleta a cui sta lavorando con tanta dedizione ha il potere di risvegliare le forze del male. Capaci anche di provocare la morte, quelle note celano misteriose e spaventose origini che ben presto verranno allo scoperto.

La musica del film Creata dal famoso compositore Christopher Young, già autore delle colonne sonore di numerosi film horror, tra cui “The Grudge”, "The Exorcism of Emily Rose" e “Sinister”, la colonna sonora di "The Piper" non è semplicemente un pezzo magico e oscuro che fa da sfondo alla storia. Per il regista Erlingur Thoroddsen, è una parte essenziale della stessa e ha avuto un ruolo fondamentale nell'ispirare la concezione della sceneggiatura: “Lavoravo per l’orchestra sinfonica di Reykjavik, ero un aiutante di scena. Nei momenti in cui non avevo da fare mi sedevo e li sentivo suonare. Volevo davvero fare un film su quel mondo, in cui fosse coinvolta un’orchestra e basato sull’ambiente musicale. E volevo che fosse un horror, oscuro e spaventoso, ma non avevo mai trovato la storia giusta. Poi, molti anni dopo, ero a Berlino, e nel corso di una conversazione è saltata fuori la fiaba del Pifferaio di Hamelin, così sono andato a rileggerla".

Il Pifferaio di Hamelin Il Pifferaio è un personaggio iconico circondato da un ricco folklore. La storia del Pifferaio ha una storia ricca e non è completamente in bianco e nero. Come dice il produttore Les Weldon: "Il Pifferaio non è solo un demone che esce dalle profondità dell'inferno. Qui c'è un personaggio che ha un dolore, che ha subito un torto e che ora si sta vendicando, ed è l’ammonimento di una storia come questa. Abbiamo dovuto creare un vero e proprio look, il modo in cui il personaggio si comporta, in cui si presenta, per far funzionare la storia e renderlo umano ma anche spaventoso".