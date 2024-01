Il film arriva in sala dall'11 gennaio dopo essere stato in Concorso a Venezia 80 , "racconta una storia più simile alla temperatura della vita e meno grottesca del mio primo film", spiega il regista, sceneggiatore e protagonista. Ricercato tecnicamente e visivamente, il film di Castellitto parla di giovinezza e della voglia di sentirsi vivi: "Ho cercato di trovare un contenitore dove mettere tutto questo facendo un miscuglio tra romanticismo e ferocia". Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Dopo l'esordio premiato dei "Predatori" , Pietro Castellitto torna dietro alla macchina da presa con "Enea" , con padrini anche Luca Guadagnino, produttore per Frenesy insieme a Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures.

Tgcom24

Di cosa parla il film di Pietro Castellitto "Enea è un film sul desiderio di sentirsi vivi, il bisogno che muove tutte le scelte di Enea è di sentire dentro di sé il movimento della vita. E se magari i ristoranti, il circolo sportivo, i posti che frequenta possono essere elitari, la vitalità non lo è, è incorruttibile", racconta Pietro Castellitto del suo protagonista che galleggia in una Roma stanca, e festaiola, miscuglio perfetto di ragazzo viziato, ma pieno di principi filosofici, capace di frequentare con estrema disinvoltura il circolo esclusivo, rave borghesi, la sua famiglia problematica e trafficanti di droga. "Mi piaceva l'idea di un film che fosse molto simbolico nei confronti della vita e non fosse poi troppo retorico riguardo la morte che arriva e cancella tutto: i pranzi in famiglia, gli amori infiniti e le amicizie", spiega ancora.

La storia Definito dallo stesso regista e attore "un gangster movie senza la parte gangster. Una storia di genere senza il genere", "Enea" rincorre il mito che porta nel nome, lo fa per sentirsi vivo in un’epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e le feste, condividono la giovinezza. Amici da sempre, vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile. Oltre i confini delle regole, dall’altra parte della morale, c’è un mare pieno di umanità e simboli da scoprire. Enea e Valentino ci voleranno sopra fino alle più estreme conseguenze. Tuttavia, droga e malavita sono l’ombra invisibile di una storia che parla d’altro: un padre malinconico, un fratello che litiga a scuola, una madre sconfitta dall’amore e una ragazza bellissima, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. È in mezzo alle crepe della quotidianità che l’avventura di Enea e Valentino lentamente si assolve. Un’avventura che agli altri apparirà criminale, ma che per loro è, e sarà, prima di tutto, un’avventura d’amicizia e d’amore.

Pietro Castellitto regista "Enea" è la seconda regia di Pietro Castellitto, classe 1991, figlio dell’attore Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini. Il suo film d’esordio "I predatori" (2020) ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior regista esordiente e il Premio Orizzonti a Venezia per la miglior sceneggiatura. "Enea è un eroe romantico. È un desiderio non elitario quello di sentirsi liberi, trasversale a tutti i giovani, in qualunque città del mondo, in qualunque quartiere ed epoca la sua famiglia è borghese? Si ma non è apatica, è un cliché quello che generi figli nichilisti, qui la sua famiglia è piena di umanità. Enea vive il paradosso tragico per cui uno la vita la sente meglio se sta in guerra, e lui e i suoi amici si inventeranno la loro guerra", ha sottolineato Castellitto.