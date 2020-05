Julia Roberts fa shopping con Barack Obama... stampato sulla sua mascherina anti Covid-19

Delle sue simpatie politiche non ha mai fatto mistero e anche in tempi di lockdown e misure di prevenzione Julia Roberts ribadisce la sua posizione. La bella attrice Premio Oscar è stata avvistata a Malibu mentre faceva shopping con una mascherina anti Covid-19 decorata con l'immagine dell'ex presidente Barack Obama.

Capelli raccolti, occhiali, look molto casual la star di Erin Brokovich è stata vista passeggiare lungo il Malibu Country Mart, il più grande centro commericale all'aperto di Malibu.

L'attrice è una delle celebrities più vicine alla Obama Foundation. A dicembre infatti la Roberts si è unita a Michelle Obama in un viaggio tra Vietnam e Malesia, per un tour che aveva come focus la questione dell'emancipazione femminile nel sud-est asiatico e il miglioramento dell'istruzione per le donne del luogo, organizzato proprio dalla Obama Foundation e al quale ha poi preso parte anche Barack Obama.



Ma non è tutto. Julia non ha mai perso occasione per manifestare la sua direzione politica e nella campagna del 2016 ha supportato Hillary Clinton contro il presidente Donald Trump, mentre nel giugno 2012 ha preso parte ad una raccolta fondi di Hollywood a favore del presidente Obama nella sua campagna contro Mitt Romney.

Adesso se l'è pure fatto stampare sulla mascherina. Se non è devozione questa!

