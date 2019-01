Da Lady Gaga a Julia Roberts... stranezze e retroscena social dai Golden Globe

Golden Globes, stranezze e retroscena social Twitter 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lady Gaga ha festeggiato la sua prima statuetta dorata, vinta nella categoria Best Song con il brano Shallow, con il futuro marito Christian Carino sdraiata a letto con il premio stretto tra le braccia e una coppa di cereali, come mostra lo scatto pubblicato dal fidanzato. Dopo le oltre tre ore di spettacolo al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles Julia Roberts è fuggita insieme al marito Danny Moder in un fast food per fare il pieno di hamburger e... baci.



E poi c'è Kristen Bell, che a poche ore dall'inizio del gran gala pubblica alcuni scatti dalla camera d'albergo mentre si prepara ad indossare il suo abito da sera mangiando un piatto colmo di cibo e scrive. "I can’t remember exactly, but I’m pretty sure the rule is to eat as much as humanly possible before squeezing into a formal dress. Right?": "Non ricordo esattamente, ma sono quasi sicura che la regola preveda di mangiare quanto è umanamente possibile prima di entrare in un abito da sera... giusto?". Chatherine Zeta-Jones che, su Instagram, si complimenta con il marito Michael Douglas: "So so so so so happy for my husband. He is Gold!!!!!!": "Così, così così felice per mio marito. Lui è d'oro!!!!". E ancora Sandra Oh, in tuta sdraiata sul pavimento della camera d'albergo che ringrazia sorridente e soddisfatta tutto il suo team, le prove costume di Charlize Theron e Dakota Fanning e il chitarrista dei Queen Brian May che si guarda allo specchio elegante e impettito...