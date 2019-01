La musica trionfa ai Golden Globe: è stata la notte di "Bohemian Rhapsody"

Sono stati assegnati a Los Angeles i Golden Globe 2019, importanti premi decisi da 90 esponenti della Hollywood Foreign Press Association, che riunisce i giornalisti internazionali che si occupano di cinema e tv. Per quanto riguarda il cinema è stata la notte di "Bohemian Rhapsody": il film sui Queen ha vinto come miglior film drammatico mentre Rami Malek è stato premiato come miglior attore. Lady Gaga ha vinto la statuetta per la miglior cannzone.