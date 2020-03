Jude Law sarà presto papà del suo sesto figlio

‘L’idea di avere più figli è semplicemente meravigliosa’ aveva detto l'attore e ha mantenuto la parola. La coppia è stata immortalata qualche giorno fa insieme per le strade di Londra e dalle foto appare chiaramente come Phillipa Coan cerchi di nascondere il pancino coperto da abiti oversize, un pullover extra large a strisce rosse e una giacchetta nera su pantaloni della tuta. Un look confortevole e casual tipicamente premaman.

L'attore, 47 anni, è già padre di cinque figli avuti da precedenti relazioni. Tre sono nati dal primo matrimonio con Sadie Frost, una dal suo rapporto con Samantha Burke e un’altra, da quello con Cat Cavelli. Nel 2019 Jude Law ha sposato Phillipa Coan, con la quale aveva una relazione da oltre tre anni.

Jude Law, apparso in ‘The new pope’ tornerà con ‘The third day’. Della moglie si sa poco, se non che di professione è psicologa.

