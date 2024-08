Quella che doveva essere una vacanza in luoghi da sogno, il 15 luglio 2023 a Santo Domingo, dedicandosi alla sua grande passione, la bicicletta, si è trasformata in un incubo. Proprio la bici lo ha tradito, durante un giro tra piantagioni di canna da zucchero. Una caduta rovinosa, con clavicola rotta e femore rotto in tre punti. Operato sul posto, purtroppo le cose non sono andate come sperato. Da quel momento Jova è entrato in un tunnel di dolore e scoramento: con una gamba più corta dell'altra per via dell'errata saldatura dell'osso, il cantante ha visto giorno dopo giorno i tempi di recupero allungarsi in maniera indefinita e i progetti artistici (un tour per il 2024) di fatto sfumare. Ma oggi può finalmente vedere la luce.