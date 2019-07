Jovanotti sbarca sulla "Luna": singolo a sorpresa per i 50 anni dell'allunaggio

Attualmente impegnato nel "Jova Beach Party", che sabato 20 luglio farà tappa a Barletta, Lorenzo racconta quanto sia stato profondo il segno che quella sera di 50 anni fa ha lasciato nella sua vita. “Succede che i fatti storici entrino nella nostra vita segnandola per sempre, e io ogni volta che in questi 50 anni ho rivisto una di quelle immagini ho pensato a lei, alla luna, e a noi, io a tre anni nella stanza con i miei genitori i miei fratelli e una nonna che era venuta a Roma ad aiutare la mia mamma che era appena tornata a casa con mia sorella che era nata - racconta -. Mi sono innamorato di una donna che è nata in quei giorni, e nella mia musica la luna è la parte che governa le maree interiori, è importante starla a sentire, la voce della luna, come il titolo dell’ultimo film di Fellini, l’astronauta del nostro inconscio”.



Intanto "Nuova Era", il brano tratto dall’Ep "Jova Beach Party", ha riconquistato la prima posizione dei brani più suonati in radio, mentre, a 50 anni dallo sbarco, il tour "Jova Beach Party" è la Luna di Lorenzo che, ancora una volta, la vuole omaggiare con un brano della nostra storia che ha colpito anche Rick Rubin. “Come tutti mi fermo a guardarla in certe notti, e come tutti mi emoziono. Così tempo fa mi sono ritrovato a giocare/suonare con qualche canzone che parla della luna e che amo. Eccone una, registrata in un giorno di marzo a Malibu con Rick Rubin che era sorpreso da questa bella melodia, che in America nessuno conosce e che qui è un pezzo famosissimo, di Gianni Togni e della nostra adolescenza. Ho cantato anche i cori alla Beach Boys, non lo avevo mai fatto di armonizzarmi in falsetto, ma con Rick fare musica è un’esplorazione continua. W la luna! W lo spirito della scoperta! W la musica!”.