Johnny Flynn sarà David Bowie nel biopic "Stardust"

Abbiamo visto Flynn al cinema al fianco di Anne Hathaway in "Song One" e poi in "Sils Maria" di Olivier Assayas, ed è stato impegnato a teatro accanto a Kit Harington (il Jon Snow di "Game of Thrones") in "True West" di Sam Shepherd nel West End di Londra.



Nel cast ci sarà Jena Malone ("Vice") che interpreterà la prima moglie dell'artista, Angie, mentre Marc Maron (della serie tv "Glow") sarà l'agente della sua casa discografica.



Il filmmaker britannico Gabriel Range ("Death of a President") sarà dietro la macchina da presa. Secondo Deadline le riprese inizieranno a giugno.