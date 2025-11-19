Johnny Dorelli, che fine ha fatto e come sta l'attore e cantante

Due anni fa, ospite di "Verissimo", Gloria Guida aveva parlato di come stesse. "Johnny sta bene, ormai non lavora più, sta molto a casa - aveva detto -. Ma ci facciamo un sacco di risate, ci divertiamo. Io me lo godo e me lo sbaciucchio". "Anche noi abbiamo avuto momenti in cui ci sbattevamo la porta in faccia - aveva continuato -, ma sono orgogliosa di aver avuto lui come marito, di essere stata sua moglie e di continuare a esserlo. L'amore c'è sempre". E ripensando agli anni insieme (il loro amore è nato nel 1979) aveva avuto anche un attimo di commozione: "Abbiamo fatto tante cose belle, che rimangono nel cuore".