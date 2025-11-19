Johnny Dorelli, che fine ha fatto e come sta l'attore e cantante

Tanti auguri Johnny Dorelli: le immagini più belle dei suoi 85 anni
Monumento del mondo dello spettacolo, tra televisione, cinema e canzoni di successo, a 88 anni conduce una vita appartata con la moglie Gloria Guida
Gloria Guida compie 70 anni e in Rete torna a circolare anche il nome di suo marito Johnny Dorelli. Il popolare attore e cantante, ha compiuto 88 a febbraio e ormai la sua ultima apparizione pubblica risale al 2018, quando fu protagonista di una intervista televisiva nella trasmissione di Fabio Fazio. Da allora ha proseguito la sua vita appartata che conduce praticamente dal 2007, anno della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo (con la pubblicazione del suo ultimo album in studio, "Swingin' - Parte seconda") e allo Zecchino d'oro. Nel 2020 ha poi pubblicato la sua autobiografia, "Che fantastica vita", scritta in collaborazione con il giornalista Pier Luigi Vercesi.
Proprio il suo essersi ritirato a vita privata a fornito il "la" per una serie di congetture su una possibile malattia. Si sono diffuse voci di Parkinson e persino di morbo di Alzheimer, mai confermate e molto probabilmente destituite di ogni fondamento.
Due anni fa, ospite di "Verissimo", Gloria Guida aveva parlato di come stesse. "Johnny sta bene, ormai non lavora più, sta molto a casa - aveva detto -. Ma ci facciamo un sacco di risate, ci divertiamo. Io me lo godo e me lo sbaciucchio". "Anche noi abbiamo avuto momenti in cui ci sbattevamo la porta in faccia - aveva continuato -, ma sono orgogliosa di aver avuto lui come marito, di essere stata sua moglie e di continuare a esserlo. L'amore c'è sempre". E ripensando agli anni insieme (il loro amore è nato nel 1979) aveva avuto anche un attimo di commozione: "Abbiamo fatto tante cose belle, che rimangono nel cuore".