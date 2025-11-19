Logo Tgcom24
Cinema, Gloria Guida compie 70 anni

L'attrice, nata a Merano, è stata una delle icone"della commedia sexy all'italiana degli anni 70 e 80

di Massimo Cerri
19 Nov 2025 - 13:23
01:28 

Compie 70 anni Gloria Guida, una delle icone della commedia sexy all'italiana degli anni 70 e 80. Nata a Merano il 19 novembre 1955, l'attrice è stata una delle interpreti più riconoscibili del cinema italiano di quei decenni. Non solo attrice: cantante, conduttrice e poi volto televisivo, Gloria Guida ha saputo unire sensualità e dolcezza, eleganza e spontaneità, diventando un'icona pop senza mai perdere misura

