Cinema, Gloria Guida compie 70 anni

Compie 70 anni Gloria Guida, una delle icone della commedia sexy all'italiana degli anni 70 e 80. Nata a Merano il 19 novembre 1955, l'attrice è stata una delle interpreti più riconoscibili del cinema italiano di quei decenni. Non solo attrice: cantante, conduttrice e poi volto televisivo, Gloria Guida ha saputo unire sensualità e dolcezza, eleganza e spontaneità, diventando un'icona pop senza mai perdere misura