Johnny Depp sbarca su Instagram per aiutare i fan in quarantena

Negli utimi anni Johnny Depp ha fatto parlare di se soprattutto per questioni legate al divorzio da Amber Heard . Stavolta la star di Hollywood è uscita allo scoperto per una buona causa. Prima ha pubblicato il suo primo singolo con Jeff Beck (la cover di Lennon "Isolation") e poi è sbarcato su Instagram . Il profilo in poche ore ha raggiunto quasi due milioni di follower. L'attore vuole aprire un dialogo con i suoi sostenitori in questo momento così particolare per il mondo.

Per i fan lo sbarco sui social dell'attore è stata una vera sorpresa. In un primo post Johnny ha annunciato una sorpresa, poi ha pubblicato un video in cui spiega il nuovo progetto con l'amico Jeff e racconta i motivi che lo hanno spinto a scendere in campo in prima persona.

"E' arrivato il momento di aprire un dialogo - dice nel video - perché la minaccia di questo nemico invisibile ha già causato tragedie incommensurabili e danni alla vita delle persone". Depp lancia anche un appello ai follower: "Prendetevi cura gli uni degli altri". E li ringrazia per la presenza costante: "Quanto a me, grazie a tutti per la vostra gentilezza e il sostegno, mi avete dato una grande forza in questi anni".

