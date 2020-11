Johnny Depp non sarà più Grindelwald  di "Animali fantastici e dove trovarli"

Johnny Depp non sarà più il terribile Grindelwald in "Animali fantastici e dove trovarli", fortunato spin-off di "Harry Potter". La Warner Bros. ha infatti deciso di allontanarlo dal ruolo, dopo che Depp ha perso la causa contro il "Sun" che lo aveva definito “picchiatore di mogli”. "Non cambierà la mia lotta per dire la verità e confermo di voler ricorrere all’appello", ha annunciato il divo dal suo profilo Instagram.

Cappello, sciarpa lunga che funge anche da mascherina e occhiali. Johnny Depp è irriconoscibile. La star è protagonista in Spagna del San Sebastian Film Festival 2020 dove presenta il documentario sul leader dei Pogues, "Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan", di cui è produttore. Le misure di massima sicurezza però non gli hanno impedito di incontrare i fan e stringere loro la mano. Altro che divo...

"Mi è stato chiesto di dimettermi dal ruolo di Grindelwald" - Depp ha voluto annunciare personalmente la brutta notizia ai fan, con un breve comunicato pubblicato sui suoi profili social. "Alla luce dei recenti eventi vorrei fare la seguente breve dichiarazione. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno fatto dono del loro sostegno e della loro lealtà. In secondo luogo, desidero farvi sapere che mi è stato chiesto di dimettermi dalla Warner Bros. dal mio ruolo di Grindelwald in Animali fantastici. Richiesta che rispetto e accetto".

"La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento" - L'attore ha poi spiegato di voler continuare la sua battaglia legale contro il tabloid "Desidero dirvi un’altra cosa. Il giudizio surreale del tribunale del Regno Unito non cambierà la mia lotta per dire la verità e confermo di voler ricorrere all’appello. La mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento della mia vita. Grazie per aver letto il comunicato. Cari saluti. Johnny Depp".

La Warner Bros, casa produttrice del film, ha da parte sua "ringraziato Johnny" e ha fatto sapere dagli Usa che la parte di Depp sarà riassegnata attraverso "un nuovo casting".

