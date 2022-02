Johnny Depp, i fan voglio fargli vincere l'Oscar votandolo in massa su Twitter

La divertente (e astuta) iniziativa è la novità dell'edizione 2022, un premio del pubblico (con statuetta virtuale) per il quale sarà possibile votare il proprio film preferito del 2021, così come la scena preferita dello scorso anno cinematografico. E i fan di Johnny Depp , dopo l'ostracismo di cui la star è vittima in questi ultimi tempi, stanno cercando di fargli vincere uno di questi premi.

Le votazioni si chiuderanno il 3 marzo e a motori spenti tutti avrebbero puntato a occhi chiusi sul cinecomic Marvel "Spider-Man: No Way Home", campione assoluto al box office. E invece le fan-base più accanite si stanno riversando su Twitter inondando di voti i film dei propri beniamini. Così i fan di Johnny Depp stanno spingendo il suo ultimo film, "Minamata", diretto da Andrew Levitas.

La lunga battaglia legale con Amber Heard, e quella, poi persa, contro il Sun sono stati eventi spartiacque che si sono abbattuti sulla carriera del divo di Hollywood. In occasione di un'intervista con il Sunday Times, l'attore aveva espresso il suo risentimento e disappunto nei confronti della Mecca del cinema, che avrebbe messo in atto un piano di boicottare il suo film, presentato alla Berlinale nel 2020 ma poi bloccato dalla distribuzione nei cinema.

L'attore aveva raccontato poi: "Alcuni film toccano le persone nel profondo e questa cosa è accaduta con gli abitanti di Minamata e con tutti quelli che hanno esperito vicende del genere. E Hollywood sta provando a boicottarlo, magari per colpa dell’attore protagonista e della brutta situazione in cui versa. Quante volte è già accaduto?".

Ma se in patria sembra ostracizzato, non tutto il resto mondo è avverso a Depp. Lo scorso anno il Festival internazionale del cinema di San Sebastián gli ha tributato un premio alla carriera (come "uno degli attori più talentuosi e versatili del cinema contemporaneo") e qualche giorno fa l'attore è stato insignito della medagli aal merito in Serbia per il contributo allo sviluppo culturale e artistico nel Paese balcanico.

