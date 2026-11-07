John Goodman racconta il suo cambiamento fisico da 180 a 90 chili

La parte più sorprendente è la reazione davanti al riflesso dello specchio: "Sto ancora cercando di abituarmi al mio viso. Mi vedo in un certo modo, e poi mi guardo allo specchio e penso: 'Oh, wow'. È strano. È divertente abituarsi. Ci sono un sacco di cose a cui mi sto abituando". Goodman riprende dunque, a piccoli passi, fiducia nel proprio aspetto. In un colloquio invece con il Sunday Times lo ha ribadito con ironia: "Mi sento ancora un tipo grasso, ma è bello poter entrare nei normali negozi di abbigliamento e comprare delle cose".