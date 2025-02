Joan Thiele debutta con il suo primo album: un viaggio sonoro nelle sue radici e nei suoi ricordi

"Joanita", è il soprannome che amici e familiari hanno sempre usato per Joan, sottolineando l’aspetto più intimo e autobiografico del progetto. Il disco rappresenta un viaggio sonoro in cui l’artista si immerge nelle proprie radici e nei propri ricordi, raccontando emozioni profonde attraverso la musica. "Mi sono presa il mio tempo per vivere e raccontare quello che avevo dentro", racconta Joan: "Mi sono data un bacio sulla fronte, per rassicurare la bambina dentro di me. Le ho chiesto di fidarsi. Quando sei una ragazzina, non hai paura, sogni e basta, immagini e inventi il futuro. Ed io ho fatto questo. Ho ascoltato ed investigato le mie emozioni, una ad una. E così ho abbracciato la mia chitarra, acceso l’amplificatore e ho iniziato ad urlare".